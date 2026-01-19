В Китае задержали двух мужчин за фейки о спаривании самцов большой панды

Фото: www.globallookpress.com/Wei Peiquan

Посты злоумышленники подкрепляли ложными комментариями.

В китайском городе Чэнду сотрудники полиции задержали двоих местных жителей, которые публиковали в интернете недостоверные сведения о спаривании самцов большой панды. Об этом сообщает региональное управление общественной безопасности.

Инцидент произошел в провинции Сычуань, где расследование деятельности интернет-пользователей началось после обнаружения подозрительного контента в социальной сети WeChat.

Следствие установило, что нарушителями оказались мужчины по фамилии Дун и Гао, возраст которых составляет 29 и 33 года соответственно. Они сознательно создавали и тиражировали публикации с громкими заголовками, в которых утверждалось, что в Чэнду два самца большой панды якобы впервые смогли успешно спариться естественным путем. Подобные сообщения сопровождались ложными комментариями, что спровоцировало волну дезинформации среди широкой аудитории.

«Действия этих двух лиц представляют собой намеренное искажение фактов и нарушение общественного порядка. Наше управление в соответствии с законом применило к Дуну и Гао административную меру наказания в виде задержания, а также заблокировало соответствующие интернет-аккаунты», — заявили в ведомстве.

Представители правопорядка подчеркнули, что любая активность, направленная на дестабилизацию обстановки через ложь в сети, будет жестко пресекаться.

Большая панда официально признана национальным достоянием и неофициальным символом КНР. В дикой природе эти редкие животные обитают исключительно в Китае. По последним данным, мировая популяция бамбуковых медведей составляет примерно 2600 особей. Большая часть из них живет в лесах провинции Сычуань, а несколько сотен содержатся в специализированных центрах и зоопарках по всему миру.

