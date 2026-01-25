Ловушка стройности: как препараты для похудения влияют на восприятие тела

The Guardian: Препараты для похудения никак не влияют на восприятие тела

Люди стремятся купить «правильную» форму, но попадают в новый круг зависимости.

Современные лекарства на основе гормонов для похудения не способны избавить людей от деструктивных отношений с собственным телом и едой. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на мнение психотерапевта и социального критика Сьюзи Орбах.

Специалист подчеркивает, что фармацевтическая индустрия вместе с производителями косметики и продуктов питания фактически наживается на комплексах потребителей. Хотя инъекции и таблетки дают временное облегчение, избавляя от навязчивых мыслей о пище, они лишь маскируют психологические травмы.

Однако, несмотря на снижение цен и доступность таблетированных форм, системный кризис самовосприятия никуда не исчезает. Люди стремятся купить «правильное» худое тело, но попадают в новый круг зависимости от корпораций, которые наживаются на их комплексах и страхах.

Эксперт отмечает, что пищевая индустрия продолжает внедрять этику жадности, предлагая ультрапереработанные продукты, стимулирующие аппетит. Теперь те же компании запускают линейки с маркировкой «дружелюбно к ГПП-1» (гормон сытости и контроля сахара), чтобы сохранить доходы от потребителей с подавленным аппетитом.

Важной проблемой остается и социальный аспект: побочный эффект в виде осунувшегося лица требует дорогих косметических процедур, а те, кто не может принимать лекарства, сталкиваются с новой дискриминацией.

По мнению эксперта, агрессивный маркетинг новых препаратов приводит к появлению специфических побочных эффектов, таких как «лицо ГПП-1» — изможденный вид из-за резкой потери веса, требующий дорогостоящих филлеров.

Статистика показывает, что большинство пациентов возвращаются к исходному весу в течение двух лет после прекращения медикаментозного похудения.

Орбах призывает вернуться к истокам и формировать здоровое отношение к голоду и насыщению еще в младенчестве, чтобы разорвать порочный круг тревожности по поводу своего тела. Она подчеркивает, что истинное удовольствие от еды и принятие особенностей организма станут лучшим противовесом власти индустрий, заинтересованных в бесконечном исправлении человеческих тел ради коммерческой выгоды.

