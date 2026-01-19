Бизнес-партнер Чекалиных изобличил экс-супругов по делу о выводе средств за рубеж

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Он рассказал о ролях участников схемы и подробностях переводов через счета в ОАЭ.

Бывший бизнес-партнер блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, и ее экс-супруга Артема, Роман Вишняк, дал показания по делу о незаконном выведении средств за границу. Об этом он сообщил во время беседы с корреспондентом 5-tv.ru из зала Гагаринского районного суда Москвы.

«Вину признаю. Я дал признательные показания. Изобличил других членов группы, также изобличил лиц, совершавших аналогичные преступления», — рассказал Вишняк.

По словам мужчины, он занимался разработкой сайта и мобильного приложения, а также открывал счета в ОАЭ для проведения фитнес-марафонов. Кроме того, он сам предложил супругам Чекалиным маркетинговые услуги, которые они использовали для продвижения своих мероприятий в соцсетях. Оплата за марафоны проходила через платежную систему, расчеты велись в дирхамах.

Вишняк уточнил, что обсуждал оплаченные мероприятия с Артемом Чекалиным в личных переписках, где были указаны конкретные суммы. Экс-партнер по бизнесу заявил, что Чекалин знал о том, что деньги поступают на счета нерезидента России, минуя налоговые органы.

«Артем был организатором преступной деятельности, Валерия Чекалина занималась рекламной съемкой. Чекалин также руководил финансово-хозяйственной деятельностью», — отметил свидетель в ходе очной ставки.

Ранее в тот же день суд отказал блогеру в возврате изъятых во время обыска ювелирных украшений и часов. Гагаринский суд Москвы 24 ноября 2025 года продлил на полгода домашний арест Чекалиной и ее бывшему супругу Артему.

Лерчек 1 декабря не признала вину в выводе средств за границу, заявив, что ей непонятна суть предъявленного обвинения. В свою очередь, экс-супруг признал вину в совершении налогового преступления, но отрицал причастность к переводу средств за пределы России.

Уголовное дело против Чекалиной и Чекалина было возбуждено в октябре 2024 года. Их вместе с одним из сообщников заподозрили в незаконном выводе более 250 миллионов рублей в Дубай с использованием поддельных документов (ст. 193.1 УК РФ).

