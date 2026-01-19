Силы ПВО сбили 16 беспилотников ВСУ над Белгородской и Курской областями

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Дроны были ликвидированы в период с 12:00 до 16:00 мск.

Российские силы противовоздушной обороны сбили 16 БПЛА ВСУ над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«В период с 12:00 до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Уточняется, что 13 дронов были сбиты над территорией Белгородской области, а еще три — над Курской областью.

Ранее в тот же день Минобороны информировало о ночном отражении еще более масштабной атаки: за темное время суток силы ПВО уничтожили 92 украинских БПЛА над территорией нескольких регионов России, включая Белгородскую, Саратовскую и Воронежскую области.

Сообщений о жертвах или разрушениях на земле в связи с дневными инцидентами пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что 18 января ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины. В операции применялись боевые дроны, оперативно-тактическая авиация и артиллерия.

