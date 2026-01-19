Общественная палата предложила продлить работу детских садов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Нынешний график устарел и не соотносится с рабочим расписанием родителей.

Работу детских садов в России могут продлить до восьми часов вечера. С такой инициативой выступили представители Общественной палаты.

По их словам, действующий график сильно устарел и не отвечает потребностям родителей. Зачастую они заканчивают работать после 19 часов, плюс им требуется время на дорогу. Однако по мнению экспертов, к такой продленке детские сады нужно подготовить: в первую очередь решить проблему с кадрами.

«У нас воспитатели многие и так перерабатывают. Возможно придется увеличивать штат. Потому что сегодня многие воспитатели работают на две ставки. Здесь, опять-таки, нехватка персонала в детских садах из-за низкой зарплаты. Поэтому здесь нужно добавить деньги, причем не маленькие», — подчеркнула председатель национального родительского комитета, лидер волонтерского сообщества детской безопасности Ирина Волынец.

Авторы инициативы считают, что не обязательно оставлять на дежурства воспитателей. Достаточно младшего персонала, который сможет обеспечить безопасность детей. Однако, как отмечают родители, у нянечек сейчас также повышенная нагрузка. Кроме того, дети меньше капризничают и более охотно остаются в группах, если с ними работают квалифицированные педагоги.

