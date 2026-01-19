Красота не требует жертв: Минздрав объявил войну «серым» косметологам

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Остро стоит вопрос огромного количества дилетантов на бьюти-рынке, которые могут навредить пациентам.

В России готовится масштабная реформа в индустрии красоты. Минздрав радикально меняет правила подготовки косметологов. По словам авторов проекта, новые меры позволят вытеснить с рынка дилетантов. А их сейчас слишком много. После посещения таких псевдоврачей, клиенты делятся исключительно страшными историями. Что теперь изменится в подготовке косметологов, знает корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

Уже типичные истории из мира косметологии. Количество специалистов или, скорее, вредителей, с каждым годом растет в геометрической прогрессии. Так выглядят губы, которым прикоснулся мастер без должных знаний — косметолог в Уфе оставил пациентке многочисленные гематомы на лице. В деле разбиралась прокуратура, сама «фея красоты», как она сама себя называет, вину не признает.

«Безусловно, синяки бывают у кого-то больше, у кого-то меньше. Как так получилось? Я думаю, пациентка была не до конца здорова и скрыла какие-то моменты», — утверждает косметолог Люция Миннулина.

В Сочи косметологи изобрели «волшебную» сыворотку молодости, только вот после такой заманчивой процедуры не факт, что лишние годы уйдут, зато могут появиться куда менее приятные следы.

«У меня был просто шок, когда я смотрю на фотографию, которую сделали люди со стороны, и понимаю, что у меня вокруг рта как будто бы я, извините, стакан к лицу присосала, как мы в детстве это делали. У меня действительно вот здесь огромное пигментное пятно, прямо как усы», — пожаловалась жертва косметолога Олеся Залуговская.

Лечить последствия процедуры девушка продолжает уже практически год, причем в 100% случаев у пациенток таких горе-косметологов на восстановление здоровья уходит кратно больше средств, чем было затрачено на услугу. Вот, например, крымчанка на восстановление губ потратила уже по меньшей мере сотню тысяч рублей.

«У нее ни лицензии, ни образования, ничего нет. У этого салона, в котором она работала, тоже ничего нет. Без образования вообще какого-либо, даже медсестры образования нет, и вот она мне делала. Врач сама сказала, за десять лет ее работы первый раз такое вообще. На верхней губе это сильно видно, и это все лечить, лечить и лечить», — объяснила пострадавшая Виктория Райан.

Косметолога девушка нашла в интернете, сначала подозрений не возникло никаких. Неудивительно, когда каждый мастер обещает сделать из кого угодно королеву красоты.

Рынок косметологии переполнен услугами непрофессионалов, даже диплом не всегда гарантирует качественное выполнение процедуры. Не исключено, что за сертификатом может скрываться, что называется, филькина грамота, и тогда красота в буквальном смысле станет страшной силой.

В России в индустрии красоты сейчас работает около полутора тысяч косметологов без медицинского образования. На законодательном уровне появилась необходимость провести масштабную реформу в этой сфере. Так, Минздрав предлагает поменять правила подготовки специалистов. Например, группы студентов на практике сократят до пяти человек, а онлайн-обучение полностью исключат.

«Сейчас идет целый комплекс изменений законодательства именно по образованию медицинских работников, уже принят и 1 марта 2026 вступает в силу закон 28 ФЗ, который существенно ограничивает дистанционное образование медицинских работников», — подчеркнула исполнительный директор национальной ассоциации клиник эстетической медицины Светлана Черемхина.

Кроме того, преподавать профильные дисциплины смогут только научные сотрудники с подтвержденной квалификацией. Планируется, что изменения могут пойти на пользу не только точечно каждому отдельному пациенту, но и экономике страны в целом. Так называемые «серые косметологи» ежегодно зарабатывают миллиарды рублей.

«Зачастую врачи работают в клиниках, в клиниках цены гораздо выше, чем у специалистов, которые оказывают услуги на дому. То есть доход может быть от ста тысяч рублей и выше, может быть меньше, в зависимости от того, какое количество пациентов», — добавила косметолог Лейла Роз.

В Минздраве уже расширили требования к материально-технической базе. В индустрии красоты возникают споры насчет изменений, здесь важно сохранить баланс. Но точно понятно одно: серый рынок косметологов нужно регулировать строже, ведь речь касается в первую очередь здоровья людей.

