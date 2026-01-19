Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

К водоемам по всей стране пришли тысячи верующих.

Морозы, которые сковали многие регионы страны, не стали препятствием для верующих. Сотни тысяч россиян участвовали в крещенских купаниях. В Кремле сообщили, что окунулся в прорубь и президент РФ Владимир Путин. Присоединились к нашей традиции и иностранцы. Например, из Африки и Европы. Корреспондент «Известий» Александра Мостовая все расскажет.

Самый экстремальный и массовой ритуал зимы. В крещенскую ночь окунаются по всей стране. От янтарных берегов Калининграда до заснеженных бухт Владивостока.

Русская традиция давно привлекает иностранцев. Блогер Чарли Ланду из Конго уже второй год окунается на Крещение во Владивостоке.

«Великолепно. Самое главное — расслабиться. Расслабляешься, идешь окунаешься, выходишь и идешь домой», — поделился блогер Чарли Ланду.

В Москве свой экстрим ищут англичане.

«Ой, холодно. По-русски вы говорите „замерз“, но нет, это фантастика. „Бодряще“ вот подходящее английское слово», — поделился британец.

Окунаться нужно в специально оборудованных местах. Приходить трезвым и подготовленным: резиновые тапочки, полотенце и сменное белье. За безопасностью следят медики и спасатели.

40 площадок для крещенских купаний открыли в Москве. Одну из них оборудовали в парке Серебряный Бор. Специалисты заранее проверили толщину льда, обустроили подъемы и спуски.

Друзья детства, Владислав и Дмитрий, окунаются в ледяную воду больше десяти лет. Морозы не пугают. Говорят, после купаний всегда ощущают прилив сил.

В Крыму верят, что в праздник Крещения Господня вся вода становится святой, даже морская. Две теплые купели установили в селе Уютное под крышей храма. Сотни желающих в эту ночь проверяли себя на прочность.

Более 2000 человек посетили главный храм Вооруженных сил РФ на Крещение. Здесь прошла торжественная служба. А после — традиционные купания. На территории расположены самые большие купели в стране.

К водоемам по всей стране пришли тысячи верующих. Крещенские купания для них — как символ покаяния и духовного возрождения.

