Путин обсудил с членами Совбеза участие РФ в строительстве многополярного мира

Ранее президент получил приглашение войти в совет по Газе.

Угрозы безопасности президент РФ Владимир Путин сегодня обсудил с членами Совбеза. Оперативное совещание глава государства провел по видеосвязи. Говорили в том числе и о глобальных изменениях.

«Добрый день, уважаемые коллеги! У нас сегодня два вопроса: один касается текущих вопросов в сфере безопасности, а второй — о нашем участии в строительстве многополярного мира и наших действий в этой связи. Давайте вот с этого начнем и попросим Сергея Викторовича Лаврова представить свои соображения на этот счет. Прошу вас», — отметил президент.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин получил через дипломатические каналы приглашение войти в «Совет мира» по Газе — Россия изучает детали, ожидая уточнений от американской стороны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кремль подтвердил получение предложения, но пока воздерживается от окончательного ответа, дожидаясь дополнительных разъяснений, в том числе от Соединенных Штатов.

Детали формата «Совета мира», его полномочий и состава на данный момент широко не раскрываются.

