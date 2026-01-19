Брюссель делает ставку на TikTok: блогеры начали заменять традиционные СМИ в ЕС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Политики все чаще предпочитают лояльных инфлюенсеров вместо независимых журналистов.

Европейский союз начал масштабную кампанию по внедрению «дипломатии TikTok» для прямого взаимодействия с молодым поколением. Об этом сообщает издание The Parliament Magazine.

В сентябре 2025 года на ежегодное обращение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Страсбург впервые пригласили не только прессу, но и группу из 50 инфлюенсеров. Популярные авторы контента, представляющие поколения зумеров и миллениалов, получили эксклюзивный доступ к высшему руководству ЕС, включая саму фон дер Ляйен и ключевых еврокомиссаров.

Блогерам разрешили записывать влоги и задавать вопросы наравне с профессиональными репортерами, чтобы транслировать политические тезисы Брюсселя своим многомиллионным аудиториям.

Смена коммуникационной стратегии вызвана резким падением доверия к классическим медиа. Согласно отчету Reuters Institute за 2025 год, традиционные газеты и телевидение стремительно теряют влияние, в то время как соцсети становятся основным источником новостей.

В Еврокомиссии признают, что игнорировать охваты блогеров было бы «безумием». Одной из ключевых задач такой работы является противодействие гибридным угрозам и пропаганде. Например, перед выборами в Молдавии Евросоюз задействовал местных инфлюенсеров для трансляции преимуществ евроинтеграции, пытаясь переиграть антиевропейские нарративы.

Однако эксперты и журналисты выражают серьезную обеспокоенность новым трендом. Критики указывают на риск снижения политической ответственности, поскольку политики все чаще предпочитают лояльных блогеров вместо независимых журналистов, задающих неудобные вопросы.

Урсулу фон дер Ляйен уже упрекают в том, что она избегает содержательных интервью, предпочитая сниматься в легком развлекательном контенте.

