Баланс интересов: Джиган попросил признать брачный договор с Самойловой недействительным

Суд не развел знаменитостей.

Суд не развел блогера Оксану Самойлову и рэпера Дениса Устименко, более известного под псевдонимом Джиган. Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат музыканта Сергей Жорин. Бракоразводный процесс приостановлен из-за нового ходатайства стороны Джигана. По словам Жорина, рэпер подал заявление о признании брачного договора недействительным.

Учитывая новые обстоятельства, дело будет передано в Савеловский суд, где, в свою очередь, защита артиста намерена доказать неправомерность соглашения, подписанного в 2020 году.

«Сегодня в рамках бракоразводного процесса нами был заявлен встречный иск ор признании брачного договора недействительным и разделе совместно нажитого имущества. Мы заявили ходатайство об объединении требования Оксаны о расторжении брака и нашего встречного иска в одно производство и направлении материала в районный суд. Наше ходатайство было удовлетворено», — заявил Жорин.

Оксана Самойлова подала заявление о расторжении брака 6 октября 2025 года. Джиган, в свою очередь, направил в суд ходатайство о примирении. Супруги разводятся после 13 лет брака. У знаменитостей четверо детей: Ариела, Лея, Майя и Давид.

