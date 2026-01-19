Спокойная жизнь: названы самые безопасные регионы России

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Аналитики нашли прямую связь между здоровым образом жизни населения и низким уровнем преступности.

Самым безопасным субъектом Российской Федерации в 2025 году признана Чеченская Республика. Об этом сообщают РИА Новости.

Согласно публикации, в Чеченской Республике фиксируется всего 16 преступлений на десять тысяч граждан, в то время как средний показатель по стране достигает 121 случая.

На почетном втором и третьем местах расположились Ингушетия и Дагестан, где уровень преступности составил 37 и 42 правонарушения на аналогичное число жителей соответственно. Также уровень преступности ниже среднероссийского значения был зафиксирован в 39 регионах страны.

Самыми неблагополучными в общем зачете стали Карелия, Забайкальский край и Республика Алтай, где фиксируется от 177 до 183 преступлений на десять тысяч человек.

В целом по стране за прошлый год объем зарегистрированных преступлений сократился на 7,3% и составил более 1,77 миллиона случаев. Положительная динамика наблюдалась в 80 субъектах РФ, при этом в Мордовии и Пензенской области падение криминальной активности оказалось наиболее существенным.

В то же время ситуация с тяжкими составами остается неоднозначной: их общее число в стране немного выросло, добравшись до отметки в 627,9 тысячи. Однако и в этом рейтинге Чечня также сохраняет статус лидера — там совершается лишь пять таких преступлений на десять тысяч человек, что почти в восемь раз меньше общероссийской статистики.

На противоположном конце списка по данному критерию оказались Камчатка и Магаданская область.

Несмотря на общий спад правонарушений в большинстве регионов, в пяти субъектах, включая Ярославскую и Тюменскую области, а также Тыву и Якутию, зафиксирован рост криминальной активности. Интересным фактом стало резкое снижение тяжких преступлений на Чукотке, где этот показатель упал почти на 34% за отчетный период.

Аналитики агентства также нашли прямую связь между здоровым образом жизни населения и уровнем безопасности: в регионах, где ЗОЖ пользуется популярностью, нарушают закон значительно реже.

