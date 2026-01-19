Французов стали спрашивать о происхождении родителей при переписи населения

Фото: www.globallookpress.com/Mehdi Taamallah

Граждане опасаются, что власти используют данные для дискриминации.

Французский национальный институт статистики и экономических исследований (INSEE) включил в анкеты для текущей переписи населения дополнительные вопросы о месте рождения родителей респондентов. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

Нововведение затронуло граждан в рамках плановой кампании по по переписи населения, начавшейся в январе 2026 года.

Хотя пункт о происхождении предков официально считается факультативным, его появление в государственных опросниках вызвало резкую критику со стороны правозащитников и профсоюзных организаций.

Особое недовольство проявили жители департамента Ланды, расположенного в юго-западной части страны. Местные активисты призывают население игнорировать данные графы, опасаясь, что такая информация может быть использована для сегрегации граждан. Представители общественного объединения Solidaire Landes высказали серьезную обеспокоенность тем, что собранные сведения приведут к распределению людей по категориям в зависимости от их этнических корней.

В ответ на критику Министерство внутренних дел Франции выступило с официальным заявлением, в котором заверило, что государство не намерено использовать полученную базу данных для реализации политики позитивной дискриминации. Однако это лишь усилило тревогу активистов.

«Это шокировало нас еще больше. Если это не позитивная дискриминация, то это негативная дискриминация. Мы считаем, что это приведет к классификации людей на основе происхождения их родителей», — подчеркнули в инициативной группе.

В свою очередь, сотрудники INSEE настаивают на полной конфиденциальности процесса и гарантируют, что персональные сведения не попадут в распоряжение сторонних силовых или гражданских ведомств.

Отмечается, что демографическая ситуация во Франции остается напряженной на протяжении последних лет. Летом 2025 года аналитики того же института статистики зафиксировали исторический спад: впервые с окончания Второй мировой войны в 1945 году годовой уровень смертности в республике превысил показатели рождаемости.

