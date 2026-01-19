Медведя увидели? Военкор объяснил, почему немцы так быстро покинули Гренландию

Фото: 5-tv.ru





Берлин официальных объяснений на этот счет пока не дает.

Немецкие военные, прибывшие в Гренландию, неожиданно поспешно покинули остров. В материале EADaily военкор Александр Коц высказал несколько предположений, почему так могло произойти.

Эксперт отметил: «немецкий контингент», состоящий из 15 солдат, получив приказ срочно покинуть Гренландию, выполнили его немедленно. Разведгруппа погрузилась в самолет пассажирских авиалиний и отправилась восвояси. При этом никаких официальных объяснений со стороны Берлина не последовало.

«Видимо, наразведывали что-то такое, от чего прежняя бравада испарилась. Белого медведя увидели? Американский B-52 на бреющем мимо пролетел? Местная кухня не понравилась?» — подчеркивает Александр Коц с долей иронии.

Военкор добавил, что, вероятнее всего, такое поспешное и чуть ли молниеносное решение связано с заявление президента США Дональда Трампа, который объявил о намерении с 1 февраля поднять пошлины для «непослушных» европейских стран. Если такое произойдет, как пояснил Коц, то Германия понесет убытки в размере 15 миллиардов евро ежегодно.

«Призадумаешься тут, надо ли выеживаться на своего главного торгового партнера», — сказал военкор.

Также он добавил, что остальные союзники Гренландии, среди которых Финляндия, Франция, Великобритания и Норвегия, еще не последовали примеру Берлина. Их военные по-прежнему находятся на острове.

