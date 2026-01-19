Не обморожение: как проявляется аллергия на холод

Фото: 5-tv.ru

Специфическая реакция на мороз может возникнуть из-за ряда хронических заболеваний.

Наличие бронхиальной астмы у родственников и работа в условиях низких температур увеличивает риск развития аллергии на холод. Об этом в разговоре с Lenta.ru рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По словам эксперта, проявления так называемой «морозной аллергии» зачастую локализуются на открытых участках тела, таких как лицо, уши, руки, верхние дыхательные пути и губы. Симптомами аллергии Умнов назвал гиперемию, отечность, а также кожный зуд. Некоторые пациенты могут жаловаться на сухость и шелушение в области губ.

Также врач добавил, что при аллергии на холод дополнительно могут развиваться конъюнктивит, ринит с чиханием и выделениями из носа, и бронхоспазм. Главное, по словам врача, не путать аллергию с обморожением.

«В отличие от обморожения, симптомы аллергии на холод исчезают быстро после возвращения в теплое помещение», — отметил Умнов.

Эксперт советует в холодное время года обрабатывать открытые участки кожи специальными мазями, а на губы наносить гигиеническую помаду. Если аллергия уже проявилась, то нужно помазать участок кожи мазью против аллергии во избежание дальнейшего раздражения.

