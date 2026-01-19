«Я была как раз в том возрасте»: женщина приняла симптомы рака за менопаузу

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сначала она «прошла диагностику» с помощью запросов в интернете.

Жительница Великобритании столкнулась с онкологическим заболеванием, приняв его изначальные проявления за естественную гормональную перестройку организма. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина 50 лет работала менеджером в социальном клубе. В июне 2024 года она заметила у себя повышенное потоотделение по ночам, болезненные ощущения в суставах и нехарактерные кровотечения.

Изучив информацию в интернете, она пришла к выводу, что данные признаки соответствуют менопаузе, и не стала бить тревогу, тем более что предыдущие плановые обследования не выявляли никаких патологий.

Однако после обращения к врачу в профилактических целях и проведения ряда медицинских тестов в больнице диагностировали рак шейки матки первой стадии.

Женщина призналась, что новость стала для нее полным потрясением, так как она регулярно проходила скрининги.

«Я, как и все остальные, думала, что это, возможно, менопауза, потому что я была как раз в том возрасте. Я была уверена в этом, потому что все совпадало с тем, что я читала в сети», — поделилась женщина.

После подтверждения диагноза ей пришлось пройти интенсивный курс лечения: химиотерапию и облучение. Из-за медицинских процедур британка потеряла волосы, брови и ресницы.

Поддержка близких друзей и работа помогли ей сохранить позитивный настрой в самый тяжелый период борьбы за жизнь.

В сентябре 2025 года врачи подтвердили полную ремиссию, и теперь британка призывает других женщин не игнорировать тревожные сигналы организма и своевременно посещать специалистов.

Согласно статистике, рак шейки матки ежегодно уносит жизни около 350 тысяч женщин по всему миру, являясь четвертым по распространенности видом онкологии у представительниц прекрасного пола.

Основной причиной недуга считается вирус папилломы человека (ВПЧ), передающийся половым путем. Медики подчеркивают, что своевременная вакцинация и регулярные обследования позволяют предотвратить развитие болезни в 90% случаев, что делает данный вид рака одним из самых предотвратимых при должном внимании к здоровью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.