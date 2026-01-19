Лурье кричит от радости: в скандале с квартирой Долиной поставлена точка

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Пока певица находится на отдыхе в Абу-Даби, в Москве решилась судьба ее квартиры.

Ключи от квартиры народной артистки России Ларисы Долиной передали покупательнице Полине Лурье. Об этом сообщила адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

Адвокат певицы Мария Пухова сообщила, что квартира в Хамовниках была освобождена и готова к передаче 5 января 2026 года. В понедельник, 19 января, судебные приставы пришли в квартиру, убедились, что решение суда добровольно исполнено в установленный срок.

«Составили соответствующий акт проверки добровольного исполнения требований суда. Сегодня, насколько мне известно, должно быть закончено исполнительное производство», — сказала Пухова.

Также Пухова заявила, что ключи не могли передать якобы из-за отказов со стороны Лурье, и спустя несколько недель они всё-таки смогли уговорить её забрать ключи.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко в беседе с журналистами сказала, что передача ключей прошла мирно. Также адвокат показала ключи от скандальной квартиры, назвав их символом победы. Вскоре она передаст их своей подзащитной, и та сможет въехать в новый дом.

Лариса Долина продала свою квартиру Полине Лурье за 112 миллионов рублей летом 2024 года. Вскоре она заявила, что действовала под давлением мошенников, обратилась в суд и успешно оспорила сделку. Покупательница осталась без денег и без жилья. Представители Лурье получали отказы во всех инстанциях, пока не дошли до Верховного суда. В итоге 16 декабря 2025 года Лурье признали собственницей квартиры.

