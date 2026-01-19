«По орбите понятно»: стало известно, упадет ли на Землю комета 3I/ATLAS

Фото: 5-tv.ru

Где сейчас находится небесное тело, которое ранее приняли за опасный астероид?

Опасения по поводу возможного столкновения с Землей кометы 3I/ATLAS оказались беспочвенны. Об этом сообщил преподаватель Пермского национального исследовательского политехнического университета Евгений Бурмистров в беседе с URA.RU.

«Объект прошел мимо по гиперболической траектории и уходит дальше», — заявил ученый.

Он пояснил, что комета, которую ранее ошибочно идентифицировали как астероид CE2XZW2, уже удаляется от Солнечной системы.

По словам Бурмистрова, наибольшего приближения к Солнцу комета достигла еще 29 октября 2025 года, а сейчас она находится на расстоянии около 270 миллионов километров от Земли, что почти вдвое дальше, чем расстояние от нашей планеты до Солнца.

«По орбите понятно, что падение на Землю невозможно», — подчеркнул эксперт.

Небесное тело, вызвавшее временное беспокойство, безопасно минует Землю и продолжит свой путь в межзвездном пространстве.

