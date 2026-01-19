Под крыло Этери Тутберидзе: Александра Трусова возвращается в большой спорт
Александра Трусова возобновит карьеру под руководством Этери Тутберидзе
Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова
Знаменитая фигуристка и обладательница серебряной медали ОИ-2022 не участвовала в официальных турнирах с сезона-2022/23.
Фигуристка Александра Трусова планирует вернуться к соревновательной деятельности в следующем сезоне и продолжить тренировки под руководством Этери Тутберидзе. Об этом сообщили РИА Новости.
По сведениям источника агентства, 21-летняя спортсменка определилась со своим будущим в начале 2026 года, выбрав для подготовки штаб своего прежнего наставника.
Фигуристка, известная своими уникальными четверными прыжками, не участвовала в официальных турнирах с сезона-2022/23. Несмотря на длительную паузу, Трусова намерена вновь бороться за высокие места на ледовой арене под руководством самого титулованного тренера страны.
Важным этапом на пути к возвращению стали предсезонные контрольные прокаты национальной сборной в 2024 году. Тогда Александра представила программы и даже пошла на исполнение четверного лутца, однако позже решила повременить с полноценным выходом на старты.
В личной жизни спортсменки за это время произошли серьезные перемены: в августе 2025 года она родила сына Михаила от супруга Макара Игнатова. Тем не менее она быстро восстановила форму, выступила в шоу Евгения Плющенко и телевизионном проекте «Ледниковый период».
В послужном списке Трусовой помимо олимпийского серебра Пекина 2022 года значатся бронзовая награда мирового первенства, а также две медали чемпионатов Европы разного достоинства.
