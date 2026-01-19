Нашествия волков: как голодные хищники держат в страхе поселки по всей России

Фото, видео: 5-tv.ru

Зачастую идти по дороге, где могут напасть дикие звери, приходится школьникам.

Путь к знаниям стал опасным испытанием для карельского школьника. Ему каждый день приходится ходить до школы через лес с волками. Два километра бегом с рюкзаком за спиной в темноте. Это только чтобы добраться до остановки автобуса.

О нашествии волков говорят и в Ленобласти. Голодные стаи держат в осаде сразу несколько поселков. Как решить проблему — разбирался корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

«Мы сейчас почти в самом конце деревни. За нами жальше лес. В лесу, насколько я знаю, медведи ходят, кабаны. Лоси были, сюда даже приходил лось, на участок к соседямя, я сам видел. ну и остальные животные, которые водятся у нас в Карелии», — рассказал старшеклассник Мирон.

В темноте раннего карельского утра по безлюдной сельской дороге где бродят волки, десятиклассник Мирон идет в школу.

«Волчьи следы я видел, они начинались, вот как деревня наша начинается, после поля. И там сразу же, по правой стороне, были следы. Они чуть больше собачьих были примерно», — продолжил Мирон.

Вот они, две взрослые особи, попали на камеру наблюдения соседей.

«Это утро, ребенку через два часа в школу выходить, а там волки у нас ходят. Конечно, страшно было. Подходили, они были с той стороны, за вольером. Я не видела, муж видел следы. Потом пришел, сказал: были за вольером», — рассказала мать Мирона Арина Алексеева.

С портфелем за спиной ежедневный марш-бросок — до остановки школьного автобуса три километра.

«Конечно страшно. Пока мы не видим, не слышим про них — он, конечно, ходит пешком», — отметила мать Мирона.

Учителя разработали индивидуальную программу обучения и официально разрешили ему прогуливать даже по три урока. Чтобы отец — водитель скорой помощи — после ночной смены успевал отвезти сына.

«После ночной смены приезжаю, к десяти часам утрам домой, забираю ребенка и везу его», — рассказал отец школьника Алексей Алексеев.

Школьный автобус не доезжает до его дома, хотя дорога есть. Но нормам она не соответствует. Чиновники разных уровней перекладывают ответственность друг на друга.

«Дорога находится… с одной стороны река, и с другой стороны — поле, которое, в общем-то, находится в федеральной собственности. Поэтому вот здесь, как вы сами понимаете, ситуация такова, неоднозначная», — сказала глава Чалнинского сельского поселения Наталья Силакова.

Зато однозначно все с волками: для одинокого школьника на темной дороге они смертельно опасны. И этот бюрократический пинг-понг их встречу только приближает.

Именно зимой хищники наиболее опасны. Пищи меньше, голод делает их отчаянными и смелыми. А ближе к февралю у волков начинается гон, то есть брачный период— самцы агрессивны, а стаи активно перемещаются.

И страдают от этого и в других регионах. Сразу несколько садоводств в Ленобласти в осаде лесных хищников. Они уже загрызли нескольких домашних собак и напали на людей. В Якутии уже объявляли режим ЧС — настолько масштабной стала волчья охота на домашний скот.

«Прекратилось регулирование численности хищника не только в каких-то конкретных областях по всей России. Раньше это была государственная программа. И численность поддерживалась на минимально допустимом количестве. Голодный волк — это страшное животное. Ему нужно мясо. И чем ниже температура, тем больше мяса ему надо», — рассказал охотовед, преподаватель Красноярского аграрного университета Дмитрий Беленюк.

В Карелии теперь прокуроры разбираются, почему ребенок несколько лет ходил в школу пешком там, где не раз видели волков. После предписания надзорного ведомства за десятиклассником Мироном каждый день будет приезжать волонтер из школы на своем автомобиле.

Впрочем, в этой же отдаленной части села скоро поселятся многодетные соседи, да и новые школьники подрастают, неужели их тоже на отдельных машинах будут возить? Следственный комитет из-за неисполнения чиновниками своих обязательств уже возбудил уголовное дело.

