Женщине ампутировали руку после того, как врачи приняли некроз за чернила газеты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Медики проигнорировали опасные симптомы, что привело к гибели пациентки.

В Великобритании врачи отделения неотложной помощи не смогли вовремя диагностировать опасное состояние у 52-летней пациентки. Они приняли некроз кожи за чернила от газет. Об этом сообщает издание LADbible.

Когда в октябре 2025 года пальцы женщины начали приобретать фиолетово-черный оттенок, медицинский персонал предположил, что пациентка просто испачкалась, читая старые газеты.

По словам дочери пострадавшей, медсестра проявила полное безразличие к симптомам. Однако после проведения рентгена, которые не подвтердил перелома костей, врачи списали изменение цвета конечности на синяки. Они утверждали, что они возникли из-за диабета, которым страдала женщина. Пациентку отправили долечиваться домой.

Ситуация стремительно ухудшалась, и вскоре потемнение распространилось на всю кисть. Семья была вынуждена обратиться в другое медицинское учреждение, где специалисты немедленно выявили некроз, спровоцированный тромбом.

К тому моменту ткани уже начали отмирать из-за отсутствия кровоснабжения. Хирурги попытались удалить сгусток крови, мешавший циркуляции, однако спасти конечность не удалось — внутреннее обследование показало, что инфекция распространилась дальше. В итоге пациентке провели ампутацию правой руки.

Спустя месяц пребывания в госпитале женщину выписали, но ее организм был слишком истощен. Вскоре она скончалась во сне. Родственники погибшей убеждены, что если бы медики первой больницы отнеслись к жалобам серьезно, трагедии можно было бы избежать.

Причиной смерти британки официально признаны сердечно-сосудистое заболевание, диабет и легочная инфекция, однако близкие считают, что именно потеря руки и запущенное заражение окончательно подорвали ее волю к жизни.

Сестра погибшей заявила, что врачи несут прямую ответственность за случившееся, так как не провели должного обследования при первом обращении. Представители местной службы здравоохранения уже выразили соболезнования семье и пообещали провести детальное обсуждение инцидента.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.