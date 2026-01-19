«Умер на остановке»: скоропостижно скончался 48-летний актер Дмитрий Марфин

Фото: ВКонтакте/Дмитрий Марфин/marfin22

В Москве из-за проблем со здоровьем умер на 48 году жизни актер театра и кино Дмитрий Марфин. Об этом сообщила его коллега, актриса Валерия Варченко.

Согласно имеющимся данным, смерть застигла артиста на одной из городских остановок транспорта. Причиной гибели стал оторвавшийся тромб.

«Димка Марфин умер сегодня. Оторвался тромб на остановке», — написала Варченко в соцсетях.

К словам скорби присоединился певец Владимир Вастьянов, который назвал покойного невероятно харизматичным человеком, крутым преподавателем и близким другом.

Тело мастера сцены будет перевезено из столицы в его родной город Тольятти для проведения церемонии погребения. Точные сведения о дате и месте прощания с артистом пока не раскрываются.

Свою творческую карьеру Марфин начинал еще в детстве в студии ТЮЗа «Дилижанс», после чего профессионально обучался мастерству в Санкт-Петербургской академии театрального искусства, которую окончил в 2004 году, и позднее — в Самарском государственном институте культуры в 2018 году.

За плечами Дмитрия Марфина остались десятки воплощенных образов. С 2006 года он успел сняться почти в сорока кинопроектах, среди которых зрителям особенно запомнились «Мосгаз. Последнее дело Черкасова», «Великолепная пятерка», «Девушки с Макаровым», а также популярные ситкомы «СашаТаня» и многосерийные драмы «Скорая помощь» и «Шеф. Возвращение».

