Один из них находится в ДНР, а второй в Запорожской области.

Вооруженные силы (ВС) России освободили два населенных пункта: Новопавловку в Донецкой народной республике (ДНР) и Павловку в Запорожской области. Об этом проинформировала пресс-служба Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате решительных действий освободили населенный пункт Новопавловка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.

Павловка, по данным министерства, была взята под контроль российскими военными группировки войск «Днепр».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Армия России освободила Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области.

