«Не чувствую себя обязанным»: Трамп больше не считает нужным думать о мире

Трамп не считает нужным думать о мире, потому что не получил Нобелевскую премию

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Президент США не забыл напомнить, что «остановил более восьми войн».

Президент США Дональд Трамп больше не считает нужным думать о мире, поскольку ему не вручили Нобелевскую премию мира. Это следует из письма американского лидера премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере. Текст письма опубликовал журналист телеканала PBS Ник Шифрин в социальной сети X.

«Учитывая, что ваша страна решила не давать мне Нобелевскую премию за то, что я остановил более восьми войн, я больше не чувствую себя обязанным думать исключительно о мире, хотя и считаю, что он всегда будет первостепенен, и теперь могу думать о том, что хорошо и правильно для Штатов», — заявил Дональд Трамп.

Более того, президент США усомнился в праве Дании на владение Гренландией, потому что та якобы не смогла защитить остров от России и Китая. По словам главы Белого дома, мир не будет в безопасности, пока у США нет полного контроля над Гренландией.

Также Трамп утверждал, что сделал для НАТО больше, чем кто-либо другой с момента его основания, и потребовал у альянса сделать что-нибудь в ответ для США.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время первого срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года подтвердил намерение рассмотреть эту возможность. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под сомнение право Дании на контроль над территорией и заявил, что Гренландия должна стать частью США.

Дональд Трамп утверждал, что оборона Гренландии в настоящее время не представляет собой серьезную силу, и выражал опасения, что Россия или Китай якобы могут занять остров, если это не сделают США. Российская сторона наличие подобных планов опровергала. Аналогичную позицию высказывали также в Дании и Норвегии.

