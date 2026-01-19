Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова родила второго ребенка

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова родила второго ребенка. О радостном событии спортсменка сообщила в своих социальных сетях.

«Если вы смотрите это видео, вы становитесь свидетелем чуда — на свет появился новый прекрасный человечек. 09.01.2026. Теперь в нашей семье двое ангелочков! Это самое главное событие, которое подводит итог моего 2025-му году и дарит невероятное начало 2026-му», — написала Сотникова.

Беременность фигуристка не афишировала и до самых родов не делилась подробностями своего состояния. Пол и имя новорожденного ребенка она также решила не раскрывать.

Сотникова уже воспитывает сына Адриана, который родился 30 октября 2022 года. В августе 2024 года спортсменка вышла замуж за теннисиста Дмитрий Попко.

Аделина Сотникова стала первой в истории России олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании, завоевав золото на Играх в Сочи в 2014 году. В ее активе также серебряные медали чемпионатов Европы, победа на юниорском чемпионате мира и четыре титула чемпионки России. Карьеру спортсменка завершила в 2015 году из-за травм.

