Лерчек в суде после госпитализации и операции: «Скорее бы все завершилось»

Лерчек пришла в суд после госпитализации и операции

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

У беременной знаменитости была угроза выкидыша.

Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) не хочет жаловаться журналистам на свое самочувствие после операции. Об этом она заявила корреспонденту 5-tv.ru перед зданием суда.

«Не хочу жаловаться. Хочу, чтобы просто скорее все завершилось лучшим образом. Хочу родить здорового ребенка и спокойно провести время с ним, с семьей», — подчеркнула беременная знаменитость.

Чекалину госпитализировали 30 декабря с жалобами на сильные боли в животе и угрозой выкидыша. Из-за чего ей потребовалось хирургическое вмешательство. Об этом сообщил избранник блогера и отец ребенка — аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини.

От бывшего мужа Артема Чекалина интернет-знаменитость уже воспитывает троих детей: двойняшек Алису и Богдана, а также младшего сына по имени Лев.

Лерчек находится под домашним арестом по делу о незаконном выводе за рубеж более 250 миллионов рублей с использованием поддельных документов. Фигурантами данного процесса также являются бывший супруг блогера и их знакомый.

Чекалина свою вину отрицает, а вот ее бывший муж и их сообщник обвинения признали.

Кроме того, Валерия должна налоговой более 28 миллионов рублей.

