Торчащая рука: пропавшую женщину нашли убитой на работе мужа

Погибшая перестала выходить на связь за десять дней то того, как ее обнаружили.

В центральном регионе Италии спустя десять дней после исчезновения была найдена мертвой 41-летняя женщина. Ее тело было закопано в земле неподалеку от места работы ее супруга. Об этом сообщил Pronews.

Женщина перестала выходить на связь еще 8 января, с того момента велись ее активные поиски. Находка была сделана рядом с сельскохозяйственным объектом, владельцем которого является муж погибшей.

Хотя мужчина продолжает настаивать на полной непричастности к произошедшему, сотрудники местной прокуратуры придерживаются иного мнения. Супруга погибшей рассматривают как основного подозреваемого в совершении убийства. Следователи полагают, что итальянка пала жертвой проявления домашнего насилия во время очередного конфликта.

Согласно версии следственных органов, роковая ссора между супругами произошла в их общем доме. После совершения преступления злоумышленник отвез тело на ферму и закопал его, надеясь скрыть следы.

Место захоронения выдала торчащая из земли человеческая рука, которую случайно заметил свидетель.

Соседи пары рассказали правоохранителям, что муж с женой подумывали о разводе, но из-за обстоятельств все еще делили одну жилплощадь.

Также в день пропажи супруги мужчина тщательно отмывал свой грузовой автомобиль. Кроме того, на его личных вещах криминалисты выявили следы крови.

Защита подозреваемого уверяет, что он якобы собирался сам явиться в участок, но просто не успел этого сделать.

