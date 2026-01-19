«Уже пора»: Анита Цой сделала заявление про пополнение в семье

Фото, видео: 5-tv.ru

Единственный сын певицы Сергей пока не женат, но она мечтает о внуках.

Народная артистка России Анита Цой надеется, что ее 33-летний сын Сергей женится в ближайшем будущем, и она будет нянчить внуков. Об этом исполнительница хита «Небо» рассказала 5-tv.ru в рамках шоу «Посиделки на Дорожном радио».

«Пора уже, пора внуков <…> Это цикличность жизни. Надо все делать вовремя. Вовремя ухаживать за девушкой, вовремя создавать семью, вовремя рожать детей — это важно как для нее, так и для него <…> Это очень важно, пока родители, имеется в виду молодой пары, тоже пока в силе и имеют здоровье помочь», — отметила артистка.

Артистка признается, что считает себя очень активным родителем, по этой причине предполагает, что в некоторых моментах могла немного «перегнуть палку».

«Мне кажется, что я перестаралась. Какие-то смотрины устраивала… Боже ты мой! Всех знакомых обзвонила, мне тоже звонили, присылали фотографии и видео своих девочек. Серьёзно, хорошие девушки! Скажу честно, классные! Я бы на каждой его женила, но это же не моя жизнь», ― разоткровенничалась Анита Цой.

Несмотря на свое желание, артистка понимает, что миром правит любовь. А без нее счастье, дом, полный ребятишек, крепкие отношения в паре, так и останутся несбыточной мечтой.

«В данном случае, сын со своими чувствами и взглядами на жизнь. Но и девушку ведь нельзя просто взять и сказать ей, что завтра она выходит замуж. Между ними должна быть искра, любовь, химия. Просто такого, видимо, не случилось...», - с улыбкой на лице добавила артистка.

Как призналась Анита Цой, ее отношения с сыном очень близкие и открытые. В их разговорах нет табу и запретов. Родственники могут обсуждать даже самые деликатные темы. Сын всегда прислушивается к мнению знаменитой матери и советуется с ней.

Анита Цой в разговоре с ведущим Леонидом Леоновым обсудила предстоящее шоу «Крылья» по случаю своего юбилея, которое пройдет в Государственном Кремлевском Дворце 7 февраля. Всех деталей исполнительница не раскрывает, но говорит, что зрителям стоит ожидать красивое музыкально-театрально шоу в сочетании с современными технологиям. А 22 марта певица вместе с другими артистами примет участие в масштабном концерте «Звезды Дорожного радио», который впервые пройдет в Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Анита Цой не делала пластических операций. Певица считает, что с возрастом люди перестали видеть в ней «красивую картинку» и наконец по достоинству оценили ее творчество. Еще одна причина, по которой артистка отказывается от хирургических вмешательств — великолепное здоровье.

