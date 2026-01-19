Олимпийская чемпионка Вера Бирюкова и певец Тимур Гаязов поженились

Фото: Instagram*/biryukova__official

Свадебная церемония прошла в экзотической стране

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Вера Бирюкова и участник музыкального коллектива GAYAZOVS BROTHERS Тимур Гаязов официально стали мужем и женой в Таиланде. Об этом молодожены сообщили в своих социальных сетях.

Титулованная спортсменка разместила в блоге трогательные видео, она сопроводила публикацию текстом о своем безграничном счастье. На свадебных кадрах жених остался верен своему сценическому стилю, дополнив праздничный наряд неизменным аксессуаром в виде панамки.

Для проведения церемонии влюбленные выбрали экзотическое побережье, создавшее атмосферу уединенности и красоты. Поклонники пары активно поздравляют молодых людей в комментариях, восхищаясь сказочным форматом празднования.

История отношений знаменитостей развивалась стремительно: певец впервые представил свою избранницу широкой публике весной 2025 года, открыто заявив о глубоких чувствах в свой день рождения.

Предложение руки и сердца последовало уже осенью, во время отпуска на Мальдивах. В тот вечер Тимур Гаязов, соблюдая традиции, встал на колено и подарил возлюбленной кольцо, на что Вера ответила согласием. Гимнастка с юмором прокомментировала помолвку, пообещав освоить приготовление национальных блюд, таких как эчпочмаки, для своего будущего супруга, который является татарином.

Вера Бирюкова является заслуженным мастером спорта и обладательницей «золота» Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро. Несмотря на завершение спортивной карьеры в 2019 году, она продолжает развивать спорт, занимаясь тренерской деятельностью и организуя детские соревнования.

Ее супруг Тимур Гаязов известен как один из основателей и солистов популярной группы, чьи хиты регулярно занимают лидирующие позиции в чартах.

