Судебные приставы приступили к принудительному выселению Ларисы Долиной

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Процедура передачи ключей новой владелице, Полине Лурье, началась 19 января, сама певица на место не явилась.

Началась принудительная процедура выселения народной артистки России Ларисы Долиной из ее квартиры. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru с места событий.

Судебные приставы 19 января прибыли по адресу в районе Хамовники, чтобы обеспечить исполнение решения суда и передать ключи от недвижимости ее новой законной владелице — Полине Лурье. Адвокат покупательницы также прибыла на место для принятия имущества.

Ранее сторона Лурье подала заявление в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), поскольку срок для добровольного выселения, установленный соглашением сторон (до 5 января), был пропущен.

Сама Лариса Долина не явилась на процедуру, а ее адвокат не имел полномочий на передачу ключей, что и послужило основанием для принудительных действий со стороны ФССП.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в России процветает мошеннический бизнес на супружеских изменах. Предложениями по взлому соцсетей, удаленному наблюдению и контролю переписки партнеров завалены и даркнет, и легальное интернет-пространство.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.