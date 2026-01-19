Продала, но не отдала: в РФ завели первое дело о «бабушкином» мошенничестве

В России завели первое уголовное дело о мошенничестве по бабушкиной схеме

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Тулячка, получившая за квартиру 1,5 миллиона рублей, попыталась через суд «откатить» сделку, сославшись на телефонных аферистов.

В России впервые завели уголовное дело, когда в роли главного подозреваемого оказывается не мифический злоумышленник, а сам продавец жилья. Об этом сообщает НТВ, ссылаясь на судебные документы.

В центре скандала — 70-летняя Ольга Шевелева, тулячка, продавшая свою однокомнатную квартиру. После получения от покупателя Даниила Волчкова 1,5 миллиона рублей женщина внезапно заявила, что стала жертвой мошенников, которые вынудили ее оформить сделку. По ее версии, деньги она должна была отдать аферистам, но в последний момент «прозрела» и оставила их себе.

Однако, как выяснило следствие, эта история не выдерживает проверки.

«В ходе следствия подтвердилось: деньги за квартиру остались у Шевелевой», — отмечают журналисты.

Пенсионерка не смогла предоставить ни одной улики — ни номеров телефонов, ни скриншотов переписки в мессенджерах. Более того, после огласки дела она сменила контакты и «залегла на дно».

Покупатель Даниил Волчков, не дождавшись возврата средств, написал заявление в полицию.

«Деньги мне никто возвращать не собирается. Они неоднократно заявляли, что я буду получать по 3 тысячи рублей с ее пенсии. При этом они подтверждали много раз, что деньги у них есть, они ими владеют», — рассказал мужчина.

Сейчас его квартира находится под арестом, а ему грозит потеря и жилья, и денег.

Юристы называют этот случай «первой ласточкой», которая может вскрыть масштаб проблемы.

«Только за прошлый год в российские суды поступило более 3 тысяч исков о признании сделок недействительными. Везде ли были мошенники — вопрос остается открытым», — подчеркивают эксперты.

Дело Шевелевой создает опасный прецедент, когда «бабушкина» схема с ссылкой на давление аферистов может быть использована для двойного обогащения: получения денег и возврата недвижимости через суд.

Это дело — прямое следствие «эффекта Долиной».

Случай в Туле стал возможен во многом из-за резонансного прецедента, созданного делом народной артистки России Ларисы Долиной. «Эффект Долиной» — это явление, когда продавец, получив деньги за квартиру, оспаривает сделку в суде, заявляя, что стал жертвой мошенников и потерял средства.

Успешный для Долиной исход (возврат квартиры без возврата денег покупательнице) фактически закрепил существовавшую ранее схему, которую стали называть «схемой Долиной» или «бабушкиной схемой».

Согласно официальной версии, в 2024 году с Ларисой Долиной связались мошенники, представившиеся сотрудниками спецслужб, и под угрозой выселения заставили ее фиктивно продать квартиру Полине Лурье.

Певица обратилась в полицию, и в начале 2025 года Хамовнический районный суд признал сделку недействительной, вернув квартиру Долиной, а встречный иск Лурье оставил без удовлетворения. Апелляция и кассация это решение поддержали, указав, что Лурье может взыскать убытки с самих мошенников.

В ноябре 2025 года четверо фигурантов уголовного дела были осуждены на реальные сроки.

Однако 16 декабря 2025 года Верховный суд РФ совершил поворот, отменив все предыдущие решения и отказав Долиной в иске о признании сделки недействительной. 25 декабря Мосгорсуд постановил певице выселиться, и ее сторона пообещала освободить квартиру до 5 января. Но передача ключей 9 января сорвалась из-за формальных претензий стороны Лурье к оформлению документов.

При этом Долина, ранее заявлявшая, что денег у нее нет, а скандал раздут «проплаченными ботами», предложила вернуть средства Лурье небольшими частями в течение трех лет, но покупательница отказалась, назвав такие условия «кабальными».

После широкой огласки этого дела осенью 2025 года в России резко упало доверие к продавцам вторичной недвижимости, особенно пожилого возраста. Покупатели боятся остаться и без жилья, и без денег. Сделки усложнились: в договоры включают новые защитные пункты, приглашают на оформление родственников и проводят дополнительные проверки.

