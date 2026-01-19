Остров невезения: почему притязания США на Гренландию могут спровоцировать распад НАТО

Фото, видео: www.globallookpress.com/ IMAGO/dts Nachrichtenagentur; 5-tv.ru

В Брюсселе уверяют, что уже предварительно договорились о создании нового, исключительно европейского оборонно-военного союза.

Массированный тарифный удар из Вашингтона — похоже, не самое серьезное испытание для Европы. Притязания Белого дома на Гренландию аналитики называют едва ли не прелюдией к возможному распаду НАТО. По их мнению, если кризис вокруг острова действительно расколет альянс, быстро создать ему замену в нынешних условиях будет практически невозможно.

Как интересы США в Арктике в считанные дни превратили союзников по НАТО почти во врагов, и почему Европа идет на неудобные компромиссы — разбирался корреспондент «Известий» Александр Якименко.

Они провели на острове всего 44 часа, то есть буквально две ночи и один полный день. После этого 15 солдат Бундесвера получили приказ и спешно покинули Гренландию.

«Солдаты летят обычным гражданским самолетом через Рейкьявик, то, что это произошло так быстро, для всех стало неожиданностью», — признался очевидец.

Арктическая стойкость оказалась крепка только на бумаге, на деле учения с самого начала больше напоминали фарс. Столько же, сколько и Германия, на остров своих военных отправила только Франция, целых 15 человек. Остальные ограничились одним или двумя специалистами.

Эстонский связист не успел даже вылететь из Таллина, как учения уже завершились, хотя должны были длиться больше месяца. Всех желающих оказалась лишь Канада и 11 стран Евросоюза из 27. Глава датского МИД сделал вид, что именно такое число участников и было задумано с самого начала.

«Эти 12 стран возьмут на себя решение задач, с которыми мы не можем справиться в одиночку в долгосрочной перспективе. Это парадоксальная ситуация, но мы обязаны отстаивать наши принципы», — заявил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен.

Но и военные из этих 12 государств не стали задерживаться на покрытом льдом острове надолго. Против европейцев президент США Дональд Трамп применил свое излюбленное оружие — пошлины, пообещал ввести их уже с 1 февраля. Одной только этой угрозы хватило, чтобы обратить вероятных противников в бегство. Нидерландский министр иностранных дел с обидой замечает, что США опять повели себя по отношению к ним не по-союзнически.

«Так союзники не должны относиться друг к другу. Напряженность растет, мы пытались поговорить с Рубио, но пока не договорились. А учения должны были показать США, что мы серьезно относимся к безопасности, это не было выступлением против Америки, это должна была быть позитивная инициатива», — добавил глава МИД Нидерландов Давид ван Вил.

В Вашингтоне сигнал явно считали как агрессивный, тем более, что президент Франции Эммануэль Макрон одновременно призвал ударить по США некоей «торговой базукой», так глава елисейского дворца обозвал план европейского ответа на пошлины США. Он и его аналитики намерены получить целых 93 миллиарда евро доходов, если, конечно, Трамп не пойдет в новую атаку, а ведь он собирается. Как намекнул министр финансов США, в Белом доме готовы на все, потому что контроль над островом стал для Америки вопросом стратегического выживания.

«Лучше действовать сейчас, включить Гренландию в состав США, и тогда конфликта не будет. Потому что США сегодня являются самой „горячей“ и самой сильной страной в мире. Европа демонстрирует слабость, тогда как США демонстрируют силу», — сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

На защиту Гренландии уже бросился премьер Канады, страны, которую Трамп тоже хочет присоединить. Предыдущего премьера Трюдо он даже публично называл губернатором. С Карни у него до сих пор были ровные отношения, но это до сих пор, неизвестно, какую цену ради этого заплатили в Оттаве.

«Будущее Гренландии — вопрос, который должны решать жители Дании и этого острова. А что касается безопасности, то в значительной степени это ответственность НАТО», — считает премьер-министр Канады Марк Карни.

Вот только жизнеспособность альянса вызывает все больше вопросов, а разногласия достигли такого уровня, что премьер Испании уже вслух заговорили о сценариях развала НАТО после выхода из него США.

«Я очень опасаюсь, что если такое вторжение США в Гренландию произойдет, это станет свидетельством о смерти НАТО. Гренландия — это не прихоть в сфере недвижимости, это территория, обладающая суверенитетом и правами. Мы не принимаем двойные стандарты, когда речь идет о Газе, Украине, Гренландии или Венесуэле», — добавил премьер-министр Испании Педро Санчес.

В Брюсселе же уверяют, что у них есть план действий, там уже предварительно договорились о создании нового, чисто европейского оборонно-военного союза.

