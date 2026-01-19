В Госдуме предложили наделить МВД полномочиями по делам о содержании животных

Фото: www.globallookpress.com/Ilya Moskovets

Текущая система контроля, по мнению депутатов, неэффективна.

Группа депутатов Государственной думы под руководством председателя комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова предложила наделить сотрудников МВД правом рассматривать административные правонарушения, связанные с несоблюдением требований к содержанию домашних животных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта.

Изменения предлагается внести в статью 23.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ). Текущая система контроля, по мнению депутатов, неэффективна. Ответственные органы реагируют недостаточно оперативно, поскольку у них нет необходимых полномочий, экипировки и ресурсов для быстрого пресечения нарушений.

По словам Ярослава Нилова, в центре скандалов с животными чаще всего оказываются не бродячие животные, а домашние питомцы и халатность их хозяев, которые пренебрегают поводками и намордниками в общественных местах.

«Поэтому здесь крайне важна оперативная реакция правоохранителей, а чтобы она была, сотрудникам МВД необходимы соответствующие полномочия», — пояснил Нилов в беседе с ТАСС.

