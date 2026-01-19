Силы ПВО за ночь уничтожили 92 дрона ВСУ над российскими регионами

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Больше всего дронов было сбито над территорией Белгородской области.

В течение прошедшей ночи силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и ликвидировали 92 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) ВСУ над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны в Telegram-канале.

Уточняется, что 31 дрон сбили над территорией Белгородской области. Также 29 БПЛА уничтожили в небе над Саратовской областью, 25 дронов ликвидировали над Воронежской областью. Еще по три беспилотника сбили над Брянской и Тамбовской областями. Один дрон был ликвидирован над территорией Курской области.

С момента начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин сообщил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются ударам со стороны украинских Вооруженных сил. Украинские боевики используют не только беспилотные летательные аппараты, но и наносят ракетные удары по приграничным территориям России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Белгородской области мирная жительница погибла при атаке беспилотника ВСУ. Трагедия произошла в селе Нечаевка. Также известно о том, что в Грайворонском округе, в селе Головчино, украинский дрон атаковал автомобиль на парковке предприятия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.