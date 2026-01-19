Инсульт и панкреатит: у детей в России все чаще выявляют «взрослые» болезни

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Еще десять лет назад подобные диагнозы посчитали бы патологией и редким исключением.

Врачи озвучили тревожную тенденцию, которая касается детей. У несовершеннолетних стали чаще выявлять болезни, которые раньше считались характерными только для взрослых. Причем еще 10-20 лет назад подобные диагнозы у детей казались практически невозможными и воспринимались как редкое исключение. Корреспондент «Известий» Валерий Кузнецов выяснял, с чем это связано.

Сейчас семимесячная Александра улыбается и не может усидеть на месте, как все обычные дети. Но полгода назад ее жизни угрожала желчнокаменная болезнь, которая обычно встречается у людей за 40. Девочка весила чуть больше трех килограммов. Ситуацию осложнило и неправильное лечение вначале болезни.

«Камень был маленький, и нам педиатр назначил фолиевую кислоту принимать, чтобы он растворился. Но, к сожалению, он у нас не растворился, а вырос вместе с нами», — рассказала мама Александры Олеся Молчанова.

Маленькую Александру из Донецка доставили в Петербург. Именно врачи Педиатрического медуниверситета, можно сказать, первыми в мире поставили такие сложные, как они говорят сами, минимально малоинвазивные операции, на поток. Приставка «минимально» потому, что работать приходится с крохотными пострадавшими органами маленьких пациентов, с которыми даже сами по себе малоинвазивные инструменты кажутся неприемлемыми.

«Поэтому мы комбинируем некоторые инструменты, совместно с сосудистыми хирургами, забираем у ангиохирургов специальные инструменты, и, благодаря этому, спасаем очень много жизней, с помощья современных методик, которые используем во взрослой сети», — рассказал доктор медицинских наук, врач-хирург высшей категории, заведующий кафедрой общей хирургии с курсом эндоскопии Педиатрического университета Рубен Аванесян.

Случай, говорят врачи, увы, не редкий в наши дни. Появление болезней, которые 10-20 лет назад считались исключительно взрослыми, все чаще встречаются у детей.

«Течение этих заболеваний достаточно тяжелое, особенно у детей раннего возраста. С плохим ответом на стандартную терапию, что требует углубленного обследования, для исключения серьезных, генетических дефектов, которые могли привести к столь раннему дебюту таких серьезных патологий», — отметила врач гастроэнтеролог клиники Педиатрического университета Татьяна Габрусская.

Сейчас пациентка идет на поправку, скоро снимут дренаж. Но важно не только вылечить, но и найти причину заболевания. И дело здесь может быть не только в генах, говорят врачи. Чаще, уже у подростков, это неправильное питание. Большое количество белковой пищи и недостаток пищевых волокон — фруктов и овощей. Среди часто встречающихся сегодня болезней у детей в том числе хронические панкреатиты, восточноазиатская болезнь моя-моя, поражающая артерии мозга, и даже инсульты.

Да, у детей они теперь встречаются все чаще. Весной прошлого года петербургские врачи успешно прооперировали девятилетнего пациента, сразу с двумя аневризмами. Причин, говорят медики, может быть множество. Например, хромосомные аномалии, виной которым, в том числе, возраст матери и отца — старше 30-35 лет. По данным реестра ЗАГСа, средний возраст родителей в России в минувшем году как раз приблизился к 30.

«В Санкт-Петербурге, если пересчитать на детское население, у нас должно встречаться от десяти до 60 случаев в год инсультов у детей. Клиника не специфичная, поэтому вот приходит такой мультидисциплинарный поход: невролог, гематолог, неонатолог, нейрохирург», — отметил врач-нейрохирург, заведующий нейрохирургическим отделением, Детской городской больницы № 1 Евгений Крюков.

Все это возможно благодаря созданию целых медицинских научных кластеров, как, например, Морозовская больница в Москве, где о спасении детей и подростков от инсульта и инфаркта уже знают больше европейских коллег. В Петербурге же лечением детей по всем направлениям различных патологий занимается именно Педиатрический медуниверситет. На счету его врачей уже сотни спасенных маленьких пациентов с диагнозами, за которые в мире берутся единицы профессионалов.

