США готовятся вести пошлины против ряда стран, если те не согласятся с покупкой Гренландии

В XX веке Штаты уже приобрели территории у Дании — Виргинские острова.

Похоже, опасаясь санкций со стороны США, Германия решила срочно отозвать пятнадцать военнослужащих, накануне переброшенных на остров. Предполагалось, что они пробудут в Гренландии значительно дольше, однако их возвращение на родину началось уже спустя 24 часа. Сможет ли Вашингтон с помощью экономического давления побудить другие европейские страны оперативно вывести своих военных с острова — выяснял корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

«Союзники так не поступают», — вносит свои пять евроцентов в общую копилку возмущений глава МИД Нидерландов.

«Европейцы, отправляя своих военных на датский остров, пытались показать, что серьезно относятся к безопасности острова. А в итоге их за это «наказывают», — пожаловался министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил.

А в чем наказание верных союзников? «Мистер тариф», как обозначил себя президент США Дональд Трамп, вводит против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии с февраля пошлины в 10%, а с июня — уже 25%, если те не согласятся с «полной и абсолютной покупкой Гренландии».

Европейские лидеры ультиматум США комментируют только в соцсетях и максимально осторожно. Британский премьер-министр Кир Стармер назвал тарифы «неправильными», французский президент Эммануэль Макрон — «совершенно недопустимыми». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осмелилась предупредить, что под угрозой — трансатлантические отношения. Италия говорит, партнеры друг друга не поняли.

«Я разделяю внимание администрации президента США к Гренландии и Арктике как стратегическому региону, где необходимо избегать чрезмерного вмешательства со стороны других, враждебных игроков. Однако я считаю, что европейскую инициативу направить войска и усилить безопасность острова следовало бы понимать не как направленную против Соединенных Штатов, а, скорее, против других стран. Мне кажется, что здесь возникла проблема взаимопонимания», — считает премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Чтобы США лучше поняли, соцсети Европы заполнили ролики в поддержку Дании и ее арктической автономии. Французский телеканал, посрамив великую науку география, даже рискнул «натянуть ее на глобус»: в прямом эфире к острову Гренландия пририсовали половину Атлантики, мол, это все — Европа.

Несколько десятков европейцев защищают огромный остров? Да это просто фарс, считают в США и урезонивают младших партнеров по-грибоедовски: «Да из чего беснуетесь вы столько?» Свой крупнейший штат, Аляску, Вашингтон тоже когда-то купил.

«С точки зрения международного права, президент Трамп пытается заключить сделку, как пытался это сделать президент Гарри Трумэн в 1940-х, как мы это сделали с Виргинскими островами, которые купили у Дании за 25 миллионов долларов в XX веке. Так что в этом нет ничего плохого, и он делает то, что должно быть сделано», — заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц.

А ведь правда, Дания уже торговала своими территориями.

«Тем не менее почему бы это не сделать? А уж если говорить о Дании, то если она в 1917 году продала американцам датскую Вест-Индию, которая сейчас называется Виргинские острова, то, по логике Трампа, почему не могут продать Гренландию?» — отметил политолог Юрий Светов.

По арктическим территориям США сейчас лишь на пятом месте, а заполучив в собственность самый крупный остров, сразу выходят на третье, после России и Канады, обставив Данию и Норвегию. Речь не только о ресурсах. Это может стать главной сделкой в жизни мастера по торговле недвижимостью.

«Гренландия существует с точки зрения потенциала, экономического потенциала, но не экономической реальности. Ресурсы, которыми она обладает, не освоены, на их разработку потребуются многие годы, так что Дональд Трамп ресурсного эффекта от Гренландии не увидит», — добавил политолог Уильям Скотт Риттер.

Зато может увидеть крупнейшую в истории сделку в национальных интересах США. Гренландия на четверть больше даже Аляски, купленной Америкой у России 159 лет назад. Купить остров ради рекордной смены территориального, а значит, и геополитического расклада на планете, сорвать такой куш, это ярче, чем получить Нобелевскую премию мира.

