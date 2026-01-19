На стыке веры и культуры: миллионы верующих окунулись в проруби на Крещение

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Купались по всей стране: от Калининграда и Крыма до Сахалина и Владивостока.

В крещенских купаниях по всей стране приняли участие миллионы верующих. К купелям даже выстраивались очереди. Как россияне встретили великий христианский праздник — корреспондент «Известий» Александр Морозов расскажет.

От янтарных берегов Калининграда до заснеженных бухт Владивостока. Миллионы россиян в крещенскую ночь совершают, пожалуй, самый экстремальный и самый массовый ритуал зимы. Для кого-то это религиозный обряд. Для других — народная традиция и проверка себя на прочность.

— Скажите, в такой мороз не страшно нырять?

— Да, страшно.

— А ради чего вы это делаете сегодня?

— Надо.

Мотивы у всех разные. Но важно понимать: сегодня купание в проруби или купели — это не строгое следование канону. Традиция на стыке веры, культуры и характера. И, конечно, здравого смысла. Подходить ко всему с умом и ответственностью. Приходить трезвым, и подготовленным: резиновые тапочки, полотенце и сменное белье.

«Сейчас температура -15. Воды — плюс три, морозы не крещенские, желающих окунуться предостаточно, некоторые начали это делать до начала официальной службы. В воде никто не задерживается. Окунулся три раза и быстрей греться», — рассказал корреспондент.

Одними из первых окунулись на Сахалине. Некоторые гости региона специально приехали на остров, чтобы нырнуть в ледяную воду.

— Вода огонь! Потрясающая вода! Заряжает!

— Первый раз пришли или уже традиция?

— Раз седьмой. На Сахалине — первый.

В Кемерове, где мороз крепчает, у проруби — целые семьи.

— Не страшно было?

— Не-а!

— Ради чего пришел? Закаляться?

— Ради праздника!

Эта русская традиция давно привлекает и иностранцев. Блогер Чарли Ланду из Конго во Владивостоке уже второй год окунается на Крещение.

«После новогодних праздников надо как-то очиститься. Великолепно. Самое главное расслабиться. Расслабляешься, идешь окунаешься и идешь домой», — поделился блогер Чарли Ланду.

География купаний широка. Например, жители Владивостока подошли к вопросу творчески. Оксана с мамой подготовились, для купаний они нарядились в кокошники.

В Москве свой экстрим ищут англичане. В Крыму верят, что в эту ночь вся вода становится святой, даже морская. Но основная часть мероприятий в целях безопасности пройдет в светлое время суток. Однако у верующих была возможность окунуться и в ночные часы. В селе Уютное под крышей храма были установлены две теплые купели, доступные с ночи до утра.

Опытные «моржи» знают: к ледяной воде надо готовиться. И всегда помнить о безопасности.

«Постепенно, с каждым днем, пробежки, уменьшать количество вещей на своем теле. Самое главное — желание и техника безопасности. Техника безопасности на открытом воздухе — это всегда заряженный телефон, толстовка, привязанная к поясу, и ключи от подъезда», — рассказал Владимир Левин.

Но не всем в эту ночь можно в прорубь. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и эпилепсией врачи рекомендуют воздержаться от купаний в ледяной воде. В этот день святая вода не только в освященной проруби или купели у храма.

