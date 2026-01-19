Умеров рассказал о результатах переговоров Украины и США

Фото: © РИА Новости/Александр Рюмин

Представители Киева и Вашингтона провели двухдневные консультации во Флориде.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил о результатах украинско-американских консультаций, прошедших во Флориде в США. По его словам, стороны подробно обсудили вопросы, связанные с предоставлением Киеву гарантий безопасности, а также перспективы экономического развития.

«Мы подробно обсудили экономическое развитие и план процветания, а также гарантии безопасности для Украины — с акцентом на практические механизмы их реализации и имплементации», — написал Умеров в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что консультации между представителями Украины и США длились два дня. В ходе переговоров стороны договорились продолжить обсуждение ключевых вопросов в рамках следующих встреч.

В частности, диалог планируется продолжить на полях Всемирного экономического форума в Давосе, который пройдет на следующей неделе.

Ранее, писал 5-tv.ru, глава киевского режима Владимир Зеленский обозначил цель украинской делегации на переговорах в США. Ожидания у главы Банковой от встречи с американскими партнерами были далеко не мирные.

