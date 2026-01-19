Гонка за фигурой: когда лучше начинать худеть к лету

Психолог Алименко: худеть к лету стоит начинать уже сейчас

Фокус на цифрах на весах вместо изменения привычек мешает удержать результат и ухудшает отношение к еде.

С точки зрения психологии и диетологии начинать худеть к лету необходимо уже сейчас, а не за два–три месяца до сезона. Об этом рассказал клинический психолог, специалист по снижению веса и коррекции пищевых расстройств Иван Алименко в беседе с изданием Газета.ру.

По словам эксперта, откладывание процесса только усложняет задачу. Регулярное употребление сладкой и жирной пищи приводит к перевозбуждению нервной системы и формированию зависимости от еды как источника удовольствия. В результате организму требуется время — зачастую месяцы, — чтобы восстановить нормальную работу вкусовых рецепторов и гормонального фона.

Алименко отметил, что жесткие дедлайны вроде цели «похудеть за два месяца» часто вредят психике и провоцируют расстройства пищевого поведения. К ним относятся компульсивное переедание, частые срывы, чувство вины за еду, навязчивые обещания начать «с понедельника», а также резкие колебания веса.

По словам специалиста, концентрация на конкретной цифре на весах отвлекает от главного — изменения пищевых привычек. Только та система питания эффективна, которой человек способен придерживаться постоянно, а не временно ради быстрого результата.

Эксперт подчеркнул, что тревожными сигналами являются черно-белое мышление в еде, ненависть к своему отражению, нестабильная самооценка и навязчивая фиксация на похудении. В таких случаях попытки сбросить вес могут перерасти в серьезное расстройство пищевого поведения.

Вместо этого психолог рекомендует сосредоточиться на формировании здорового пищевого поведения: уметь различать голод и аппетит, следить за качеством и объемом рациона и подбирать питание в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

По мнению Алименко, устойчивый результат достигается при работе сразу в нескольких направлениях: поддержании позитивного мышления, дробном питании с достаточным количеством белка и устранении пищевых «триггеров» из дома. Такой подход позволяет прийти к лету в форме без вреда для психики и сохранить результат на долгие годы.

