Число погибших при сходе поездов с рельсов в Испании выросло до 21

Не исключено, что под завалами все еще могут находиться люди.

Количество погибших при сходе двух поездов с рельсов в испанской провинции Кордова выросло до 21 человека. Об этом сообщило агентство EFE.

По его данным, десятки человек получили тяжелые ранения, при этом точное число пострадавших уточняется. Не исключено, что под завалами все еще могут находиться люди.

На борту поезда «Ирио», следовавшего в сторону Мадрида, находилось не менее 317 пассажиров. Информации о количестве людей во втором поезде пока нет.

На месте катастрофы продолжаются спасательные работы. К операции привлечены десятки бригад экстренных служб, вертолеты и военные подразделения. В районе аварии развернут полевой госпиталь для оказания помощи пострадавшим.

Причины крушения устанавливаются, ведется расследование.

