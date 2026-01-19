Число погибших при сходе поездов в Испании выросло до семи

Фото: Reuters/@eleanorinthesky via X

На месте происшествия наблюдалась полная дезорганизованность.

Количество погибших при сходе с рельсов двух поездов в испанской провинции Кордова выросло до семи человек. При этом еще 25 пассажиров получили тяжелые ранения. Об этом сообщила онлайн-газета LibertadDigital, ссылаясь на представителей гражданской гвардии.

Причины произошедшей аварии пока остаются неизвестными. Как отметил источник, на месте происшествия наблюдалась полная дезорганизованность — пострадавшие не знали, куда им идти, и пребывали в шоковом состоянии.

На близлежащую станцию прибыли представители мадридских спецслужб, чтобы оказать помощь потерпевшим и родственникам погибших.

По словам министра транспорта и устойчивой мобильности Испании Оскара Пуэнте Сантьяго, произошедшая ситуация «очень серьезная». Он отметил, что в момент аварии первые два вагона одного из пассажирских составов «были уничтожены», из-за чего точное количество погибших пока невозможно установить. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, авария произошла в муниципалитете Адамуз. Некоторые пассажиры были заблокированы в поездах.

