Умер режиссер мультфильма «Король Лев» Роджер Аллерс

Американский режиссер, сценарист и аниматор Роджер Аллерс, наиболее известный как один из режиссеров культового анимационного фильма Disney «Король Лев» (1994), умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщил его коллега, кинопродюссер Дэйв Боссерт.

«Я глубоко опечален известием о том, что наш друг Роджер Аллерс ушел», — сообщил друг Аллерса.

По словам Боссерта, буквально неделю назад он связывался с Аллерсом, который в то время путешествовал по Египту. Он назвал его «одним из самых добрых людей, с которыми только можно работать». Даже после грандиозного успеха «Короля Льва» режиссер оставался скромным и сердечным человеком.

Прежде чем стать сорежиссером «Короля Льва» вместе с Робом Минкоффом, Аллерс много лет работал аниматором и сценаристом, участвуя в таких проектах, как «Красавица и чудовище», «Русалочка» и «Аладдин».

У Роджера Аллерса любовь к анимации зародилась еще в пять лет после просмотра мультфильма «Питер Пэн» от Disney. Он получил образование по специальности «изобразительное искусство». Роджер участвовал в создании фильмов «Олимпийские игры животных», «Трон», а также возглавлял отдел раскадровки «Красавицы и чудовища».

