Почему на Крещение бывают морозы: объяснение ученых

Какие климатические процессы стоят за похолоданием в период православного праздника Крещения Господня.

В России в середине зимы, в том числе и 19 января, когда отмечается Крещение Господне, часто фиксируются сильные морозы, и это явление вполне объяснимо современной наукой, отмечает aif.ru со ссылкой на климатолога, директора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, академика Владимира Семенова.

Эксперт объясняет, что холодные температуры в эти дни не являются мистической закономерностью, а связаны с общим состоянием атмосферы и особенностями климата на обширных территориях страны.

Климатолог подчеркнул, что Россия — страна с континентальным климатом, где большой перепад температур между сезонами вполне привычен, и середина зимы — объективно холодный период. Семенов также заметил, что аномально сильные морозы случаются не каждый год и носят случайный характер.

Помимо естественной сезонности, ученые связывают усиление похолоданий во второй половине зимы с изменением структуры арктических льдов. Сокращение льдистой поверхности Баренцева и Карского морей приводит к изменению циркуляции атмосферы и более частому образованию холодных атмосферных блоков над Европейской частью России. Однако, как отмечает Семенов, этот эффект не бесконечен: при дальнейшем уменьшении льдов морозы, возможно, станут редкостью через 15-20 лет.

