В Испании два поезда сошли с рельсов, есть погибшие

Пострадавшие могут быть заблокированы в вагонах.

Два поезда сошли с рельсов в испанской провинции Кордова. Не менее двух человек погибли, а еще несколько пострадали при сходе поездов с рельсов в муниципалитете Адамуз. Об этом сообщила газета elPeriodico, ссылаясь на представителей гражданской гвардии.

«Минимум два человека погибли, несколько получили ранения после того, как два поезда сошли с рельсов в муниципалитете Адамуз», — говорится в материале.

При этом некоторые пострадавшие могут быть заблокированы в составах. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в Таиланде поезд столкнулся со строительным краном. В результате происшествия погибли 32 человека. По информации СМИ, поезд, поезд следовал по маршруту из Бангкока в город Убон Ратчатхани. На полном ходу он протаранил строительный кран, который рухнул на пути прямо перед надвигающимся составом.

Известно, что из 99 пострадавших семеро находятся в критическом состоянии с крайне тяжелыми травмами. Еще 19 человек получили ранения средней степени тяжести, а 38 пассажиров отделались легкими ушибами и ранами. Всего в поезде находилось 195 человек.



