Тренд на «чистые» рационы: эксперт развеял миф о пользе боулов и смузи

Боулы и смузи создают иллюзию пользы, но на самом деле вредят здоровью

Ключ к правильному питанию — баланс и здоровье.

Визуально привлекательные полезные рационы в виде смузи, салатов-боулов и овощных закусок только создают иллюзию пользы, однако не покрывают реальных энергозатрат. Об этом Life.ru рассказал Андрей Попов, генеральный директор компании, занимающейся производством питательных десертов.

Даже несмотря на отсутствие различных вредных добавок, сахара и глютена, такие идеально «чистые» рационы могут быть энергетически пустыми. Они не дают организму достаточного количества энергии и ключевых питательных веществ, которые дают ощущение сытости, восстановления и нормального функционирования пищеварения.

Кроме того, в подобных «лайфстайл-рационах» может быть критически низкое количество белка, который дает стабильный уровень энергии и отвечает за чувство насыщения. Из-за его нехватки даже самая полезная пища будет провоцировать утомление.

«Короткие жесткие детокс-программы часто воспринимаются как забота о себе и очищение организма, но в реальности не всегда полезны и могут создавать энергетический дефицит», — добавил эксперт.

Он отметил, что в результате человек испытывает чувство усталости, а не прилив сил, как обещают многие блогеры в социальных сетях.

