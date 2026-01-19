В Карелии подросток уже несколько лет добирается до школы через лес с волками

Фото: Telegram/Эмилия Слабунова/Slabunova

Его опасный маршрут привлек внимание правоохранительных органов.

В одном из населенных пунктов Карелии старшеклассник на протяжении нескольких лет добирается в школу по лесной тропе, где регулярно фиксируется появление волков. Ситуация, о которой пишет агентство «Регнум», привлекла внимание правоохранительных органов.

Речь идет о деревне Виданы, где, по словам местных жителей, хищники периодически подходят вплотную к домам. Ранее в поселении был зафиксирован случай нападения волков на домашнее животное. Недавно камеры видеонаблюдения вновь зафиксировали появление диких зверей неподалеку от жилых домов.

Как рассказала мать подростка, ее сын ежедневно преодолевает около двух с половиной километров до остановки школьного автобуса. Дорога проходит по неосвещенному участку через лес. Автобус не заезжает в деревню из-за разрушенного дорожного полотна.

«Автобус к нам не едет, потому что разбита дорога. Администрация говорит, что у них нет денег ее починить. Хотя мы даже суд выиграли в 2024 году, но дороги до сих пор нет», — рассказала Арина, мать Мирона.

Иногда подростка подвозят соседи, однако такой возможности нет на постоянной основе: отец работает в экстренных службах, а мать находится в декретном отпуске. Семья также ввела правило — не пользоваться гаджетами по пути в школу, чтобы ребенок мог вовремя заметить опасность.

При этом семья покидать населенный пункт не планирует.



