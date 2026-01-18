В Ростовской области самосвал снес надземный пешеходный переход

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Инцидент произошел в Каменске-Шахтинском на трассе М-4.

В Ростовской области самосвал с открытым кузовом зацепил надземный пешеходный переход, в результате чего он обрушился на землю. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в Каменске-Шахтинском на трассе М-4. Мост рухнул прямо на проезжающие под ним автомобили.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

В субботу, 17 января, в Москве самосвал зацепился кузовом за мост, встал на задние колеса и застрял. Инцидент произошел недалеко от станции метро «Технопарк». Водитель большегруза допустил ошибку, потеряв управление над кузовом, в результате чего он завалился на асфальт и поднял кабину под эстакаду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что четыре человека погибли при столкновении авто с поездом под Псковом. Легковой автомобиль Renault Logan выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с грузовым поездом, который следовал по маршруту Псков — Великие Луки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.