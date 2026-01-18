В Волгоград приехал бразильский путешественник-скейтбордист

Фото, видео: 5-tv.ru

Марсело Силва посетил уже более 45 стран.

Известный бразильский путешественник Марсело Силва, который путешествует на скейтборде, приехал в Волгоград. В город-герой путешественник возвращается уже третий раз.

«Привет, Волгоград! Россия очень хороша! Я из Бразилии! Где Волга?» — говорит путешественник.

Силва поделился, что путешествует по всему миру в память о своем умершем отце.

«Я начал путешествовать по миру после того, как умер мой отец. Это был 2009 год. Я отправился к столице Бразилии. Позже проехал всю страну от границы французской Гвианы до Уругвая. И затем в Африку... Посетил Австралию, Малайзию, Таиланд, Индию, Непал, Таджикистан, Киргизстан, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Армению, Грузию, приезжал в Россию на Чемпионат мира по футболу в 2018 году, побывал в Финляндии, Польше, Германии, Франции, Бельгии, Англии, Испании...» — рассказывает путешественник.

Силва посетил более 45 стран. Также он посетил много городов в России — Владивосток, Иркутск, Москву, Воронеж, Псков, Ростов, Краснодар, Сочи и многие другие. В некоторых городах России у Силвы есть друзья. Также путешественник немного разговаривает по-русски.

«Молоко, сыр, сахар, креветка, рыба. Говорю по-русски чуть-чуть. Пока, до свидания, сегодня, вчера», — перечислил путешественник слова, которые знает хорошо.

По словам Силвы, он усовершенствовал свой скейтборд специально для путешествий, заменив колеса на более продвинутые и прикрепив небольшой отсек для вещей. Также у скейтборда есть тормоз. Когда приходится подниматься в гору, то Силва берет скейтборд в руки и идет пешком.

