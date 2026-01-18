Точка опоры: зачем Трампу нужна Гренландия

Фото, видео: www.globallookpress.com/Yuri Gripas - Pool via CNP; 5-tv.ru

Присоединение острова — часть плана по превращению Штатов в «крепость».

Если президент США Дональд Трамп реализует план по присоединению острова Гренландия к Соединенным Штатам, он войдет в историю не только своей страны, но и всего мира. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил политолог Юрий Светов.

«78 лет назад в Конгресс Соединенных Штатов была внесена резолюция с предложением купить Гренландию как жизненно необходимый для интереса Соединенных Штатов остров. Трамп продолжает ту линию, которая зародилась у Соединенных Штатов давно, еще в годы Второй мировой войны», — сказал эксперт.

По словам Светова, остров нужен США для реализации плана по созданию системы «Золотой купол» — это огромная система противоракетной обороны, и одна из точек опоры, по мнению американцев, должна находиться именно на острове Гренландия.

Кроме того, американский лидер хочет контролировать Северный Ледовитый океан, где активно действуют российские подлодки, и получать преимущества в освоении Северного морского пути.

Также, по мнению Светова, Гренландия обладает значительными запасами полезных ископаемых, включая литий, что позволит снизить зависимость от Китая. Политолог напомнил, что идея покупки Гренландии обсуждалась в конгрессе США еще в ХХ веке, а Дания ранее уже продавала свои территории Штатам.

Эксперт считает, что Трампу нужны успехи для демонстрации населению внутри страны, что величие США восстанавливается. Трамп уверен, что успехи во внешней политике конвертируются в конкретные результаты во внутренней.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения острова к США. Еще во время первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года подтвердил намерение рассмотреть эту возможность. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под сомнение право Дании на контроль над территорией и заявил, что остров должен стать частью США.

Президент США также утверждал, что оборона Гренландии в настоящее время не представляет собой серьезную силу, и выражал опасения, что Россия или Китай якобы могут занять остров, если это не сделают США. Российская сторона наличие подобных планов опровергала. Аналогичную позицию высказывали также в Дании и Норвегии.

Гренландия является автономным регионом в составе Дании. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали Договор о защите острова, согласно которому США взяли на себя обязательство оборонять его от возможной внешней угрозы.

