Бизнесмена Самвела Карапетяна отпустили под домашний арест

У него есть проблемы со здоровьем.

Бизнесмена Самвела Карапетяна, которого в Армении обвиняют в призывах к свержению власти и финансовых махинациях, отпустили из следственного изолятора под домашний арест. Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат предпринимателя Арам Вардеванян.

По его словам, у Карапетяна есть проблемы со здоровьем и ему необходимо стационарное лечение. Также правозащитник подчеркнул, что подобное развитие ситуации было вполне ожидаемым, так как в этом деле присутствуютпризнаки противозакония.

«Любое противозаконие, даже самое большое противозаконие, которое имеет место по отношению к Самвелу Карапетяну, имеет начало и имеет конец», — сказал Арам Вардеванян.

Еще адвокат заявил, что рано или поздно политическое преследование в отношении его подзащитного прекратится.

Самвела Карапетяна задержали 18 июня 2025 года. Это произошло после того, как предприниматель поддержал армянскую церковь, тем самым выступив против действующей власти. В то время премьер страны Никола Пашиняна жестоко высказывался в адрес высших иерархов.

Позднее Карапетяну предъявили обвинения по трем статьям, среди которых неуплата налогов в особо крупном размере. Бизнесмен вину не признает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Самвела Карапетяна могут вновь отправить в СИЗО.

