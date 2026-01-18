На ЗАЭС начался ремонт резервной ЛЭП, поврежденной после обстрела

Фото: © РИА Новости/Артем Кулекин

Ход ремонта контролирует МАГАТЭ.

На резервной ЛЭП «Ферросплавная-1», которая питает Запорожскую АЭС, начались ремонтные работы под контролем Международного агентства по атомной энергии. Об этом сообщил глава организации Рафаэль Гросси.

Представители МАГАТЭ, размещенные на ЗАЭС, сообщили 16 декабря 2025 года о том, что при обстреле была повреждена запасная линия электропередачи. Удар нарушил связь между открытым распределительным устройством атомной и тепловой станций.

Это не первый обстрел станции — один из более ранних был совершен в сентябре, когда несколько снярдов разорвалась примерно в 400 метрах от внешнего хранилища дизельного топлива. Сообщалось, что после атаки началось возгорание травы.

Гросси рассказал, почему его организация воздерживается от публичного указания виновников обстрелов ЗАЭС. По словам главы МАГАТЭ, у агентства, которое по своей природе является инспекционно-аудиторской структурой, нет возможности делать подобные заявления при отсутствии условий для полноценного независимого анализа.

